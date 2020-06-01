Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Началась эвакуация индийских граждан из Кыргызстана

848  3
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Началась эвакуация индийских граждан из Кыргызской Республики в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в нашей стране, в частности в Бишкеке. Посол Индии в Кыргызской Республике г–н Алок А. Димри приехал в международный аэропорт "Манас", чтобы проводить соотечественников на родину.

В рамках второго этапа миссии "Ванде Бхарат" более пятисот индийских граждан будут эвакуированы из Кыргызской Республики четырьми рейсами, направляющимися в различные города Индии. Посольство Индии в Бишкеке завершило регистрацию всех индийских граждан, желающих вернуться в Индию в связи со сложившейся ситуацией.

Студенты, улетевшие на родину, не теряют надежды вернуться в родные аудитории и начать учебу осенью. А потому не прощались с Бишкеком, а сказали ему: "До свидания!".

В Кыргызскую Республику прилетел чартерный авиарейс авиакомпании Air India по маршруту Дели - Бишкек - Дели, организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из Кыргызстана.

Этим рейсом из Индии прибыли 22 гражданина Кыргызской Республики, из Кыргызстана в Индию вылетели 133 гражданина Индии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388555
Теги:
Индия, посольство, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Вася
01.06.2020, 11:09

Сколько,интересно,у нас учится студентов из Индии? Сейчас их туда ,в Индию отправят. Осенью они все вернутся доучиватся. И что,будут сидеть в обсервации????  В Индии тоже проблема с корона вирусом.  Очень серьёзный вопрос. Лучше будут для нас,если они лето здесь переждать. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Али
01.06.2020, 17:04

А кроме студентов, сколько их тут шастает с временной пропиской и даже с отсутствием прописки.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
Вуачач
01.06.2020, 23:29

Пусть валят вонючки эти, жить невозможно рядом с ними. Паков бы еще забрал кто-нибудь

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  