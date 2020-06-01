Началась эвакуация индийских граждан из Кыргызстана

Началась эвакуация индийских граждан из Кыргызской Республики в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в нашей стране, в частности в Бишкеке. Посол Индии в Кыргызской Республике г–н Алок А. Димри приехал в международный аэропорт "Манас", чтобы проводить соотечественников на родину.

В рамках второго этапа миссии "Ванде Бхарат" более пятисот индийских граждан будут эвакуированы из Кыргызской Республики четырьми рейсами, направляющимися в различные города Индии. Посольство Индии в Бишкеке завершило регистрацию всех индийских граждан, желающих вернуться в Индию в связи со сложившейся ситуацией.

Студенты, улетевшие на родину, не теряют надежды вернуться в родные аудитории и начать учебу осенью. А потому не прощались с Бишкеком, а сказали ему: "До свидания!".

В Кыргызскую Республику прилетел чартерный авиарейс авиакомпании Air India по маршруту Дели - Бишкек - Дели, организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из Кыргызстана.

Этим рейсом из Индии прибыли 22 гражданина Кыргызской Республики, из Кыргызстана в Индию вылетели 133 гражданина Индии.