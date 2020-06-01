Как дальше сложится карьера младшего брата президента?

С первого дня президентства Сооронбая Жээнбекова сохранялась интрига: как дальше будет складываться политическая карьера его младшего брата, бывшего спикера парламента и действующего депутата Асылбека Жээнбекова?

По понятным причинам фигура близкого родственника главы государства в последние пару лет стала одной из обсуждаемых в местном информационном пространстве. Асылбека Жээнбекова называли серым кардиналом, ему приписывали небывалое влияние, дискутировали о размерах его кабинета в здании парламента и длине очереди из просителей, которая якобы выстраивается у его двери.

По самым свежим слухам о Жээнбекове–младшем утверждалось, что брат президента был в том самом злополучном самолете с паломниками из Саудовской Аравии, которые завезли первые случаи коронавирусной инфекции. Эта версия появилась в СМИ с легкой руки депутата Ирины Карамушкиной - она озвучила ее в стенах ЖК.

На все выпады в свой адрес Асылбек Жээнбеков реагировал с нордическим спокойствием. Собственно, он просто большей частью игнорировал всю эту словесную суету вокруг себя. Более того, он в принципе ушел в тень. Не бросил свои депутатские обязанности, но стал менее публичным.

В этот период со стороны депутата Жээнбекова прозвучало только одно громкое заявление. Еще в апреле прошлого года с трибуны парламента он сообщил о том, что выходит из состава Социал–демократической партии Кыргызстана (СДПК), поскольку партия погрязла в интригах и в ней установилась диктатура одного человека.

- К сожалению, сегодня из–за внутренних интриг СДПК не в состоянии до конца четко выполнять свои обязанности. Предпринимаются усилия, чтобы втянуть в эти интриги и меня. Я не буду участвовать в этом! Вместо того, чтобы направить свои усилия на развитие парламентской демократии, партия превращается в инструмент защиты отдельного человека и его окружения. Люди, которые сделали много для СДПК, вытеснены на обочину, установилась диктатура одного человека. Руководитель партии все время говорит: "Я один добился всего". Однако в достижениях партии есть заслуга не только одного человека. Верой и правдой в свое время партии служили и другие социал–демократы во главе с нашим президентом Сооронбаем Шариповичем, лидером фракции Исой Шейшенкуловичем (Омуркуловым. - Авт.), - говорил Жээнбеков.

На тот момент эксперты оценили этот шаг брата президента как заявку на создание собственной новой партии или продвижение существующий. Впрочем, этот прогноз не оправдался.

Недавно Асылбек Жээнбеков дал интервью одному из кыргызскоязычных изданий, в котором расставил все точки над "i".

- Ходили разные слухи. Но, как говорится, у лжи короткая жизнь, и спустя время несоответствие этой лжи с правдой было доказано. Сейчас говорят, что Асылбек Жээнбеков создал партию, с ней пойдет на парламентские выборы. Хочу здесь четко отметить, что не буду ни создавать, ни управлять никакой партией. Еще есть время до парламентских выборов. Сегодня я должен исполнять свои обязательства как народный избранник, а остальное будет так, как пожелает Бог, - подчеркнул он.

Мудрая позиция, поскольку очевидно, что любая партия - новая или отреставрированная старая - с братом президента во главе смотрелась бы в нынешней политической конъюнктуре как очередная версия "Алга, Кыргызстан!", "Ак Жол" или того же СДПК.