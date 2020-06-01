Краевед Петров: Невыдачей красных карточек "Тулпар" обижают иногородних

Главный бишкекский краевед (автор многих книг и статей по истории столицы), ветеран-геолог Владимир Петров заявил VB.KG, что возобновление с сегодняшнего дня, 1 июня, выдачи красных карт "Тулпар" для льготной категории горожан дискриминирует "иногородних пенсионеров", которые приезжают в Бишкек.

- До введения этих красных "Тулпаров" достаточно было приезжим пенсионерам показать водителю автобуса или троллейбуса свое пенсионное удостоверение, будь ты из Лебединовки или Новопавловки, Нарына или Оша. Обычно водители не требовали дополнительно еще и проездную карточку бишкекского пенсионера. Теперь же без красных "Тулпаров" никому из пенсионеров не обойтись. Жаль, что немногочисленных приезжих стариков у нас в столице решили вот так вот обижать, - говорит Петров.

Между тем мэрия Бишкека обещает, что "во всех точках раздачи красных "Тулпаров" будут соблюдены санитарные требования для безопасности пенсионеров, установлены санитайзеры, сотрудники будут соблюдать масочно-перчаточный режим".

Прием посетителей в точках раздачи ограничен: не более 80 человек в день для сервисных центров в районных акимиатах и 50 человек за день в точках МТУ.

Где же бишкекские пенсионеры, кто еще не успел это сделать, могут (без томительных очередей, как три месяца назад?) получить свой красный "Тулпар"?

Ленинский район:

Ленинский акимиат - проспект Чуй 315 (пересекает ул. Фучика);

МТУ №5 - ул. Шота Руставели, 111 (выше ул. Ахунбаева);

Бишкекское троллейбусное управление (БТУ) - ул. Московская 237а (пересекает ул. Фучика).

Октябрьский район:

Октябрьский акимиат - ул. Байтик баатыра, 17 (пересекает ул. Медерова);

МТУ №8 - ул. Токтоналиева, 80/2 (пересекает ул. Саманчина);

МТУ №9 - микрорайон #6, 4/1 (по ул. Сухэ-Батора).

Свердловский район:

Свердловский акимиат - проспект Чуй, 28 (пересекает. ул. 7 апреля);

МТУ №17 - ул. Московская, 15 (пересекает ул. Суюнбаева);

МТУ №18 - ул. Атая Огонбаева Атая, 207 (пересекает ул. Гоголя);

МТУ №21 - жилмассив "Энесай".

Первомайский район:

Первомайский акимиат - пр. Жибек Жолу, 348 (пересекает ул. Логвиненко);

МТУ №12 - ул. Токтоналиева, 6Б, цокольный этаж (пересекает ул. Джаманбаева).

А синий "Тулпар", сообщает мэрия, можно приобрести у водителей и в офисах сотовых операторов.

Мэрия призывает: если вы увидите нарушение сантребований в общественном транспорте, пожалуйста, присылайте фото и видеофакты нам, не теряйте время на соцсети:

Управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866;

"Тулпар": 582000, почта: feedback@tulpar-card.kg