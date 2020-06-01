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ГКНБ: Задержан разыскиваемый активный член РЭО "Хизбут-Тахрир"

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- Бакыт Басарбек
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28 мая 2020 года ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержан разыскиваемый правоохранительными органами одной из соседних стран за преступления экстремистского характера, активный член религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" М.И., 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что М.И. является активным членом международного медиа центра РЭО "Хизбут-Тахрир" и был ответственным за распространение экстремистских материалов по центральноазиатскому региону.

В ходе обыска по месту жительства М.И. были обнаружены и изъяты ноутбук, интернет-модемы, несколько мобильных телефонов и сим-карты.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по п.2 ч.2 ст.313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время решается вопрос о передачи задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/388565
Теги:
ГКНБ, экстремизм, Кыргызстан
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