Сторонники Атамбаева выступили в поддержку Текебаева и Бабанова

Так ведь дела Текебаева и Бабанова разве не Атамбаева приказ?
Это что за хамелеоны эти «атамбаевские»?
Противники Алмазбека Атамбаева завершили свой митинг возле здания Первомайского райсуда, площадь заняли сторонники бывшего президента.
Напомним, сегодня проходит очередное судебное заседание по делу о Кой-ташских событиях. К Первомайскому райсуду пришли не только сторонники Атамбаева, но и те, кто выступили против его действий и потребовали для него тюремного наказания.
Между двумя группами едва не вспыхнул конфликт, однако все обошлось.
"Атамбаевцы" назвали антимитинг проплаченным властями.
А ранее член партии СДПК Темирлан Султанбеков сообщил у себя на странице в соцсетях, что его соратников не пускают на территорию суда, отбирают технику, машины, транспаранты и даже флаги Кыргызстана.
Стоит отметить, что, судя по плакатам, сторонники Атамбаева пришли поддержать не только бывшего президента, но и лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-депутата Омурбека Бабанова. По крайней мере, на транспаранте с Текебаевым было требование быстрее рассмотреть его дело, а с Бабановым и вовсе закрыть дело.