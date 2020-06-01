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Сторонники Атамбаева выступили в поддержку Текебаева и Бабанова

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- Оксана Гут
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Противники Алмазбека Атамбаева завершили свой митинг возле здания Первомайского райсуда, площадь заняли сторонники бывшего президента.

Напомним, сегодня проходит очередное судебное заседание по делу о Кой-ташских событиях. К Первомайскому райсуду пришли не только сторонники Атамбаева, но и те, кто выступили против его действий и потребовали для него тюремного наказания.

Между двумя группами едва не вспыхнул конфликт, однако все обошлось.

"Атамбаевцы" назвали антимитинг проплаченным властями.

А ранее член партии СДПК Темирлан Султанбеков сообщил у себя на странице в соцсетях, что его соратников не пускают на территорию суда, отбирают технику, машины, транспаранты и даже флаги Кыргызстана.

Стоит отметить, что, судя по плакатам, сторонники Атамбаева пришли поддержать не только бывшего президента, но и лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-депутата Омурбека Бабанова. По крайней мере, на транспаранте с Текебаевым было требование быстрее рассмотреть его дело, а с Бабановым и вовсе закрыть дело.


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URL: https://www.vb.kg/388566
Теги:
Алмазбек Атамбаев, митинг, суд, Кыргызстан, СДПК
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Комментарии
Kon
02.06.2020, 01:58

Так ведь дела Текебаева и Бабанова разве не Атамбаева приказ?

Это что за хамелеоны эти «атамбаевские»?

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