Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

На Камчатке возбудили уголовное дело из-за гибели кыргызстанца

438  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский Камчатского края возбуждено уголовное дело из-за случившегося с двумя трудовыми мигрантами из Кыргызстана, работавшими 25 мая на стройке. Это сделано по результатам доследственной проверки и материалам, поступившим из прокуратуры.

"Уголовное дело возбуждено по факту смерти работника и получения телесных повреждений вторым, производивших кровельные работы, по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

По версии следствия, все произошло вследствие нарушения положений нормативно-правовых актов, которые регламентируют порядок ведения таких работ. Генеральный директор ООО "Бумагинъ" привлек и допустил к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дом субподрядчика ИП Абылаева Р.К., который в свою очередь привлек двоих граждан Кыргызстана. Но - без проведения инструктажа, стажировки, обучения по охране труда. Также не были обеспечены безопасность труда на рабочих местах кровельщиков и контроль за безопасным состоянием этих мест, отсутствовали средства коллективной защиты (защитными ограждениями).

"В результате такой преступной небрежности оба рабочих упали с крыши дома. В результате один из них получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения, и госпитализирован в Камчатскую краевую больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления, а также сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в Следственном комитете РФ по Камчатскому краю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388568
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  