На Камчатке возбудили уголовное дело из-за гибели кыргызстанца

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский Камчатского края возбуждено уголовное дело из-за случившегося с двумя трудовыми мигрантами из Кыргызстана, работавшими 25 мая на стройке. Это сделано по результатам доследственной проверки и материалам, поступившим из прокуратуры.

"Уголовное дело возбуждено по факту смерти работника и получения телесных повреждений вторым, производивших кровельные работы, по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

По версии следствия, все произошло вследствие нарушения положений нормативно-правовых актов, которые регламентируют порядок ведения таких работ. Генеральный директор ООО "Бумагинъ" привлек и допустил к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дом субподрядчика ИП Абылаева Р.К., который в свою очередь привлек двоих граждан Кыргызстана. Но - без проведения инструктажа, стажировки, обучения по охране труда. Также не были обеспечены безопасность труда на рабочих местах кровельщиков и контроль за безопасным состоянием этих мест, отсутствовали средства коллективной защиты (защитными ограждениями).

"В результате такой преступной небрежности оба рабочих упали с крыши дома. В результате один из них получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения, и госпитализирован в Камчатскую краевую больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления, а также сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в Следственном комитете РФ по Камчатскому краю.