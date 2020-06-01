Российского судью заподозрили в получении взятки от кыргызстанца

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нескольких судей. Один из них подозревается в получении взятки от гражданина Кыргызстана.

Речь идет, по сообщению газеты "Коммерсантъ", о бывшем мировом судье судебного участка №1 Кировского района Махачкалы (Дагенстан) Магомедшарипе Булатове. Предполагается, что он получил 150 тысяч рублей за вынесение решения о непривлечении к административной ответственности гражданина Кыргызстана, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Другим судьям, работавшим в разных регионах России, вменяется в вину превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве, мошенничество и покушение на него, ДТП с пострадавшими

Вместе с тем, на неопределенный срок отложено дело скандально известной экс-судьи арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, которая уже отбывает семилетний срок за махинации в колонии. Александр Бастрыкин по новому уголовному делу снова подозревает ее в мошенничестве в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, Мартынова участвовала в разборках вокруг земель, принадлежавших приговоренному к пожизненному заключению Сергею Цапку (лидер ОПГ в Краснодарском крае, совершившей 4 ноября 2010 года в станице Кущевской убийство двенадцати человек, в том числе четырех детей) и его родственникам. Предполагается, в частности, что она могла подделать на документах подпись одного из бизнесменов, и затем незаконно распорядиться активами компании, которой владели родители, а также похитить крупную сумму со счета матери Цапка Надежды.