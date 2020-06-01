Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Российского судью заподозрили в получении взятки от кыргызстанца

522  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нескольких судей. Один из них подозревается в получении взятки от гражданина Кыргызстана.

Речь идет, по сообщению газеты "Коммерсантъ", о бывшем мировом судье судебного участка №1 Кировского района Махачкалы (Дагенстан) Магомедшарипе Булатове. Предполагается, что он получил 150 тысяч рублей за вынесение решения о непривлечении к административной ответственности гражданина Кыргызстана, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Другим судьям, работавшим в разных регионах России, вменяется в вину превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве, мошенничество и покушение на него, ДТП с пострадавшими

Вместе с тем, на неопределенный срок отложено дело скандально известной экс-судьи арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, которая уже отбывает семилетний срок за махинации в колонии. Александр Бастрыкин по новому уголовному делу снова подозревает ее в мошенничестве в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, Мартынова участвовала в разборках вокруг земель, принадлежавших приговоренному к пожизненному заключению Сергею Цапку (лидер ОПГ в Краснодарском крае, совершившей 4 ноября 2010 года в станице Кущевской убийство двенадцати человек, в том числе четырех детей) и его родственникам. Предполагается, в частности, что она могла подделать на документах подпись одного из бизнесменов, и затем незаконно распорядиться активами компании, которой владели родители, а также похитить крупную сумму со счета матери Цапка Надежды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388571
Теги:
Россия, судья, взятка, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  