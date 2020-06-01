На границе с Казахстаном образовалась шестикилометровая очередь из фур

На границе с Казахстаном образовалась шестикилометровая очередь из большегрузных автомобилей. Видеозапись появилась в социальной сети facebook.

По данным автора, видеозапись была сделана сегодня, 1 июня, примерно в 11 утра на объездной в районе "Черная речка".

В пресс-службе Государственной пограничной службы VB.KG подтвердили, что на участках вблизи кыргызско-казахской границы наблюдается скопление грузовых автотранспортных средств.

- Но у водителей нет претензий к пограничной службе, грузы проходят через границу. Однако, в связи с введением особых мер предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции, проезд через границу занимает больше времени. Водителей осматривают, проверяют температуру тела, транспортные средства проходят санитарную обработку. Это требует времени. Кроме того, в последнее время увеличилось число перевозчиков, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции границы между странами остаются закрытыми, однако достигнуты договоренности о пропуске через границы товаров.