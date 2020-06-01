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В РФ улучшили госпрограмму для переселения соотечественников

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- Евгений Денисенко
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Указом президента РФ Владимира Путина улучшена государственная программа содействия переселению в Россию зарубежных соотечественников. В частности, в ней увеличены сроки, требуемые для оформления необходимых документов и обустройства на новом месте.

Поскольку в прежние сроки многим переселенцам не хватало на это времени, действие удостоверения участника госпрограммы, как сообщается, продлевается с трех до пяти лет. Также расширяется список родственников, которых он может взять с собой на переселение. В частности, добавились родители второго супруга, приемные родители. Теперь претендовать на участие в программе сможет любой совершеннолетний член семьи, тогда как прежде таковым, к примеру, мог быть лишь один из супругов, а второй числился как член этой семьи.

Предусмотрены и дополнительные стимулы для желающих приехать в приоритетные для государства районы вселения – это, прежде всего, Дальний Восток или Забайкалье. Для них появляется новая мера социальной поддержки – жилищные сертификаты. Это безвозмездная денежная помощь на приобретение жилья, которая выдается после получения переселенцем гражданства РФ. Учтены и трудности, которые могут возникнуть у переселенцев при первоначальном т рудоустройстве, поскольку работодатели нередко не стремятся принимать таких из-за дополнительных обязательств перед ними. Установлено, что на протяжении полугода, пока соотечественник оформляет российский паспорт, ему положены ежемесячные выплаты. Они рассчитываются исходя из размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) в конкретном субъекте федерации.

Поправки, предусмотренные президентским указом, вступают в силу с 1 июля. Но, учитывая, что правительству понадобится время на подготовку соответствующих подзаконных актов, фактически новые меры поддержки начнут действовать с октября. Однако распространятся они будут не только на будущих переселенцев, но и на тех, кто получил свидетельство участника в течение последних трех лет.

Как отмечает член президентского Совета по правам человека Александр Брод, данная госпрограмма по-прежнему востребована соотечественниками в странах ближнего зарубежья. Поэтому важно и ее дальнейшее совершенствование, при наличии ряда еще существующих бюрократических препон, отсутствия единого федерального оператора госпрограммы, несогласованности ведомств и расхождения регионального и федерального законодательств. По мнению Брода, нужны и специальные подразделения при органах власти, которые занимались бы конкретно приемом, трудоустройством и адаптацией переселенцев.

В комментарии "Независимой газете " правозащитник высказался за то, чтобы паспорт гражданина РФ выдается одновременно со статусом переселенца в российском посольстве страны выезда. "Это нужно, чтобы новоиспеченным россиянам было легче адаптироваться к реалиям России и при этом в полной мере пользоваться всеми правами ее жителя", - считает Александр Брод.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента РФ 22 июня 2006 года. 14 сентября 2012 года им был подписан указ, содержащий новую редакцию программы и сделавший ее бессрочной. За последние три года в рамках нее в РФ, по официальным данным, переехало свыше 300 тысяч человек. В их числе, как и в прежние годы, были граждане Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/388574
Теги:
Владимир Путин
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