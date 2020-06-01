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Жителей стран ЕАЭС просветят насчет евразийской интеграции

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- Евгений Денисенко
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"ЕАЭС: что это и как работает?" – так называется онлайн-курс о евразийской интеграции, подготовленный Евразийской экономической комиссией. В него войдут 32 лекции о функционировании Евразийского экономического союза и деятельности самой ЕЭК.

"Евразийский экономический союз – реальность, в который живет каждый гражданин из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. От нее никуда не сбежать, но ЕЭК готова снабдить любого желающего всей необходимой информацией для выживания", - пообещали в ЕЭК.

Как сообщили в ней, авторами курса стали 30 экспертов ЕЭК. Перед слушателями выступят председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и ее министры, директора и заместители директоров департаментов, начальники и сотрудники отделов, в числе которых – и представители Кыргызстана.

"Состав авторов получился уникальным. Каждый лектор – профессионал в своей сфере. Рекомендую слушателям не стесняться и задавать вопросы авторам после прослушивания лекций", – призвал Михаил Мясникович.

Что такое органы Союза, как они работают и какие решения принимают? Как бизнесу действовать в условиях таможенного союза, как улучшить условия своего существования? Куда и что экспортировать, даже в условиях COVID-19? Как ЕАЭС влияет на жизнь простых людей? Как защищает от небезопасной продукции и контрафакта? Какие социальные гарантии есть у каждого гражданина страны Союза? Как получить пенсию (в будущем)? – на эти и другие вопросы обещают дать в рамках нового онлайн-курса его организаторы.

"Мы постарались сделать курс интересным и понятным для любого гражданина государства нашего Союза: начиная с предпринимателей и студентов, заканчивая пенсионерами и молодыми мамами. Мы хотим, чтобы люди знали свои права и возможности, которые дают им участие их страны в Евразийском экономическом союзе", – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Курс стартует нынешним летом, записаться на него может любой желающий, отметили в Комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/388575
Теги:
образование, Россия, ЕАЭС
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