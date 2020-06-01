На миллион сомов оштрафованы кафе и торговые центры в Бишкеке

В Бишкеке с 14 мая мобильные группы проверили более 4 тысяч предприятий на соблюдение санитарных норм в режиме чрезвычайной ситуации. Выписано 447 протоколов на сумму 983,5 тысячи сомов. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов.

- Приоритетом мэрии является не повсеместное наложение штрафов, а предупреждение распространение коронавируса. Не все субъекты предпринимательства ответственно отнеслись к соблюдению санитарных правил. Были попытки со стороны некоторых предпринимателей, которые не входят в утвержденный перечень разрешенной экономической деятельности, начать работу. Призываю всех горожан и бизнесменов с пониманием отнестись к введенным правилам и соблюдать санитарные нормы, - сказал Азиз Алымкулов.

Напомним, на всей территории Кыргызстана продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Сегодня в Кыргызстане выявлено 69 новых случаев заболевания, из них 39 в Бишкеке.