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Дети из интернатов Чуйской области получили подарки от инспекторов УОБДД

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- Оксана Гут
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Сегодня, 1 июня, в честь международного Дня зашиты детей руководство УОБДД по ГУВД Чуйской области посетило несколько детских учреждений, находящихся на территории области.

"Каждый год 1 июня инспекторы вместе с руководителями ОБДД традиционно посещают детей находящихся в детских домах. В этом году без внимания не остались Республиканский специализированный центр реабилитации детей и семьи города Токмок, Краснореченская вспомогательная школа интернат Ысык-Атинского района и Чуйская школа-интернат Чуйского района", - говорится в сообщении пресс-службы УОБДД по ГУВД Чуйской области.

На радость детям раздали подарки, канцелярские принадлежности, а также мороженое. В свою очередь, малыши, а также руководители детских учреждений поблагодарили представителей УОБДД за такое внимание.

"УОБДД по ГУВД Чуйской области желает детям крепкого здоровья, лучшего будущего, детского счастья", - заключили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/388587
Теги:
дети, праздник, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД
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