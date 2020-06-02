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Находка из глубины веков

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- Нина Ничипорова
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Китайские археологи недавно обнаружили бронзовый кувшин 2000–летней давности в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань (Центральный Китай). Декоративные элементы кувшина включают в себя фигуры гусиной головы и шейки, внутри также было найдено 3000 мл неизвестной жидкости.

Данная древняя гробница была найдена при выполнении проекта реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. С учетом результатов предварительного анализа формы гробницы эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь (221 - 207 гг. до н.э.) и начале династии Западная Хань (202 г. до н. э. - 8 г. н. э.), заявил Чжу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии города Саньмэнься.

По его словам, владельцем гробницы может быть тогдашний чиновник низкой степени с титулом.

Кроме бронзового кувшина с фигурой гусиной головы и шейки, в древней гробнице также были обнаружены бронзовые котел и плошки, железные мечи, нефритовые мечи и другие реликвии.

- Судя по найденному бронзовому кувшину, мы можем смело предположить, что в период конца династии Цинь и начала династии Западная Хань в регионе Саньмэнься могли появляться лебеди, что действительно редко встречается, - сказал Чжу Сяодун.

Неидентифицированная жидкость в бронзовой посуде желтовато–коричневого цвета, в ней осаждается много примесей, ведется тестирование на конкретные компоненты этой жидкости.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/388589
Теги:
Китай, археология
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