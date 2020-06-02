"Эффект матового стекла" в наших легких

Я видела снимки компьютерной томографии легких больного с бессимптомным течением коронавируса. Сразу пришло сравнение с ночным небом, усеянным созвездиями. Но от такого "неба" стало страшно, поскольку серовато–белые пятна - это места поражения легких.

- Мы называем это "эффектом матового стекла", такие изменения в легких - яркий признак инфицированных коронавирусом. Если же поначалу у пациента не проявлялось никаких признаков болезни, то по его КТ легких можно точно сказать, что у него развивается пневмония, - пояснил главный пульмонолог Минздрава, заведующий отделением пульмонологии и аллергологии Национального центра кардиологии и терапии профессор Талантбек Сооронбаев, показывая мне снимки одного из переболевших COVID.

- Обычно это очаги уплотнения, которые возникают в разных частях правого и левого легкого. Эти пятна - типичная картина для коронавирусной пневмонии, - добавил он.

В отличие от обычной пневмонии, которую вызывают бактерии или грибки, коронавирусная ведет себя куда более агрессивно. Как уже установлено, что и при бессимптомном течении болезни легкие инфицированного молниеносно могут превратиться в один сплошной рубец. Это очень опасное состояние, которое выводит легкие из строя и мешает им выполнять свою основную роль - обогащать клетки и ткани кислородом.

За пять месяцев после вспышки коронавируса ученые и врачи пришли к выводу, что от 50 до 80 процентов инфицированных новой коронавирусной инфекцией переносят болезнь без каких–либо симптомов. Этот показатель относится только к тем людям, кто прошел тест на выявление нового вируса при COVID–19 и получил положительный ответ на него. Но по всему миру еще нет точных данных того, сколько человек заражены, так как течение болезни может проходить без симптомов, осложнений или общего ухудшения самочувствия.

То есть человек может и не знать, что он подвергся заражению новым COVID–19? Как проходит и чем опасно бессимптомное проявление болезни?

- Такое происходит, когда у инфицированного сильный общий иммунитет не только к коронавирусу, но и ко всем сезонным респираторным болезням. Организм человека вырабатывает белки и антитела, при этом носитель вируса не испытывает никакого дискомфорта. Однако при появлении какого–либо из признаков, характерных для COVID–19, его состояние уже можно отнести к легкой форме болезни. Если иммунитет на высоком уровне, то заражение либо вообще не произойдет, либо этапы болезни пройдут без проявления симптомов.

Выявить наличие вируса у таких людей сложно. Температура в пределах нормы. Чаще всего естественный показатель 36,6 градуса. Сатурация (насыщение крови кислородом) 99 процентов. Хрипов в легких и воспалительных процессов на слизистых оболочках нет. Уровень лейкоцитов в крови - в пределах нормы, и другие показатели тоже тревоги не вызывают. Только ПЦР–тест или компьютерная томография легких установят истинную картину: болен человек или нет.

Заразен ли человек, у которого болезнь COVID–19 проходит без симптомов?

- Коронавирус без кашля и других признаков заразен, как и при проявлении симптомов. Но установить, есть ли вирус в организме человек, можно, как я уже сказал, только после проведения теста. Передача инфекции может произойти контактным путем, при тесном общении. Сколько дней коронавирус без симптомов у скрытого носителя остается опасным для окружающих, пока точно не известно. Способы узнать это, пока не разработаны.

Главная проблема заключается в том, что скрытые носители инфекции чувствуют себя здоровыми, поэтому не обращаются за медицинской помощью. Присутствие в организме вируса обнаруживается случайно, при вынужденной проверке тест–системами. Но проверить всех людей не удается. Коронавирус без температуры и другой симптоматики снижает эффективность принимаемых мер по предупреждению распространения заболевания.

Опасен для окружающих человек и в так называемый латентный период. То есть время с того момента, когда вирус уже набрал силу в организме и его носитель стал заразным до первых симптомов. Обычно латентный период при респираторных заболеваниях (а COVID–19 тоже относится к ним) длится сутки–двое.

Человек еще не знает, что болен, но контактировавшие с ним люди рискуют заразиться. Выявить больных в стадии латентного периода тоже непросто, так как они обращаются за медицинской помощью, когда признаки болезни налицо.

В силу того, что нет пока обширных и точных данных о пациентах с бессимптомной болезнью COVID–19, масочный режим, социальное дистанцирование остаются верными друзьями в борьбе с инфекцией.

кстати

Одними из первых с бессимптомным течением коронавируса столкнулись японские ученые и врачи во время обследования пациентов на лайнере Diamond Prin-cess. У более 50 процентов заболевших течение шло без характерных признаков, но у большей части из них были обнаружены изменения в легких. Эти физиологические особенности и носят название "эффект матового стекла", что является основной опасностью бессимптомного COVID–19.