В Бишкек из Минска вернулись 179 кыргызстанцев

Сегодня, 2 июня, рейсом авиакомпании "Avia Traffic Company" по маршруту "Минск-Бишкек" из Беларуси вернулись 179 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Данный рейс был организован Посольством Кыргызской Республики в Республике Беларусь во взаимодействии с загранучреждениями Кыргызской Республики в европейских странах в целях возвращения на Родину наших граждан, ранее прибывших в г. Минск транзитом из различных европейских и азиатских стран и не вылетевших в Кыргызстан по причине приостановления транспортного сообщения и закрытия границ.

Указанным рейсом вернулись граждане Кыргызстана из Австрии, Армении, Беларуси, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии.

Следует отметить, что список пассажиров формировался согласно заявкам, ранее поданным в загранучреждения Кыргызской Республики в Европе.

В настоящее время все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию (под наблюдение) для прохождения установленных медицинских процедур.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на Родину, продолжится.