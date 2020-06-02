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МОиН: Выпускники получат аттестаты об окончании школы бесплатно

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- Оксана Гут
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Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании выдаются выпускникам бесплатно. Об этом заявляет министерство образования и науки КР.

Как отмечает пресс-служба ведомства, руководители и другие сотрудники школ не имеют

права требовать деньги за документы.

"Соответствующие специалисты районных и городских отделов образования были предупреждены об ответственности, проводится разъяснительная работа", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией министерство совместно с типографией бесплатно доставят документы в областные центры образования. Если аттестат утерян или по каким-либо другим причинам требуется дубликат, то стоимость составит 41 сом за дубликат аттестата и 20 сомов – за дубликат вкладыша.


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URL: https://www.vb.kg/388599
Теги:
Министерство образования, #vb.kg, школа, Кыргызстан, выпускной вечер
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Комментарии
Салтанат
03.06.2020, 15:36

Очень хорошая новость

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