МОиН: Выпускники получат аттестаты об окончании школы бесплатно

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании выдаются выпускникам бесплатно. Об этом заявляет министерство образования и науки КР.

Как отмечает пресс-служба ведомства, руководители и другие сотрудники школ не имеют

права требовать деньги за документы.

"Соответствующие специалисты районных и городских отделов образования были предупреждены об ответственности, проводится разъяснительная работа", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией министерство совместно с типографией бесплатно доставят документы в областные центры образования. Если аттестат утерян или по каким-либо другим причинам требуется дубликат, то стоимость составит 41 сом за дубликат аттестата и 20 сомов – за дубликат вкладыша.