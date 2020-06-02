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"Ситуация серьезная". В РК углеводородные гиганты терпят убытки

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- Виктория Гунгер
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Один из углеводородных гигантов Казахстана "КазМунайГаз" ожидает значительное снижение финансовых показателей по итогам 2020 года. Об этом сообщил председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев СМИ РК.

Акцентируется, что в рамках соглашения ОПЕК+ Компания сокращает добычу, что неизбежно приведет к уменьшению соответствующих объемов работ подрядных организаций.

– Поэтому руководители дочерних и сервисных компаний должны оптимально распределить оставшиеся объемы работ до конца года. Вполне вероятно, что придется изменить рабочие графики. Нам еще предстоит тщательно проработать реализацию данного вопроса на местах. Но еще раз хочу подчеркнуть, все рабочие места производственного персонала должны быть сохранены, – поручил глава КМГ.

По его словам ситуация очень серьезная. Поэтому необходимо принимать адекватные меры, чтобы удержаться на плаву.

– В рамках реализуемых антикризисных мер по всей группе компаний сокращены расходы на 146 млрд тенге. Была пересмотрена организационная структура центрального аппарата и оптимизирована численность персонала на 34%. Были сокращены зарплаты топ-менеджеров на 30 процентов, руководителей среднего звена – на 20 процентов, а также до конца года отменены все премии и бонусы. Зарплаты рядовых сотрудников оставили на прежнем уровне. В центральном аппарате отказались от служебного автотранспорта для руководства, - сообщил он.


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URL: https://www.vb.kg/388601
Теги:
ГСМ, Казахстан, нефть, бензин, дизтопливо
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