"Спортивная честность - лучшая политика, но, похоже, не у нас"

Ранее грандиозный скандал вспыхнул в столичном комплексе "Жаштык": родители и тренеры юных гимнасток и акробатов возмущены решением спортивных властей республики выгнать ребят из спортзала.

Корреспонденты "ВБ" отправились в "Жаштык" разбираться с ситуацией.

Официально этот спорткомплекс называется гораздо длиннее и многозначительнее - Дирекция по проведению спортивно–массовых мероприятий и работе с молодежью "Жаштык". Спорткомплексу более 40 лет. Здесь занимаются представители различных единоборств, пловцы (в "Жаштыке" есть неплохой 25–метровый бассейн), пятиборцы плюс поклонники художественной гимнастики и акробатики.

О зале, где занимаются юные грации, разговор особый. Здесь в свое время были воспитаны сотни талантливых спортсменок, которые с успехом выступали на всесоюзных и на международных соревнованиях. Чемпионов СССР, правда, не было, но все равно наши гимнастки и акробатки успешно защищали честь страны на представительных турнирах.

Старейшина тренерского цеха Кыргызстана по художественной гимнастике Екатерина Овчарова рассказала "ВБ", что в нашей стране создана эффективная и своеобразная школа этих спортивных дисциплин.

Екатерина Семеновна убеждена, что каждый ребенок сначала должен заниматься гимнастикой или акробатикой, а затем уже выбирать другой вид спорта по душе.

- Благодаря этим дисциплинам у детей улучшается координация движений, они становятся смелыми, ловкими. Гимнастика и акробатика - это физкультурный ликбез, - говорит Овчарова.

Сейчас в "Жаштыке" 150 человек занимаются художественной гимнастикой и примерно столько же акробатикой. Работа секций держится на плечах, а вернее на деньгах родителей. На средства пап и мам приобретается инвентарь, дети ездят на соревнования в страны ближнего зарубежья. Не будет преувеличением сказать, что родители, тренеры и спортсмены давно стали одной дружной семьей. Их связывает не только любовь к спорту, но и финансы.

Но в начале года над гимнастками и акробатами нависла угроза выселения из родного спортзала. По словам родителей, зимой во время тренировок в зал приходили какие–то люди и осматривали помещение. Затем кто–то из пап юных гимнасток узнал, что руководители Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту хотят создать на базе "Жаштыка" центр по подготовке сборных Кыргызстана по олимпийским дисциплинам. А потом поползли слухи о том, что Федерация спортивной борьбы вознамерилась забрать зал себе.

Президент Федерации гимнастики Асад Асадов еще больше раздул костер подозрений. По его словам, ему уже предлагали другой зал для гимнастических и акробатических секций, но это помещение было не пригодным для тренировок.

- Мы согласны покинуть "Жаштык", но только при условии предоставления приемлемых условий для занятий, - сказал журналистам Асадов.

Впрочем, все это было только прелюдией к скандалу. Конфликт начался с непродуманных действий руководителя "Жаштыка" Эркинбека Абдылдаева. Он лихо воспользовался моментом. Тренировки сейчас по понятным причинам во вверенном ему спортивном комплексе не проводятся, и потому Абдылдаев самовольно начал ремонт гимнастического зала. Тренеры и родители ничего не знали об этом, а потому теперь убеждены, что зал не просто ремонтируют, а переоборудуют в помещение для занятий борцов.

Корреспонденты "ВБ" зашли в кабинет к Абдылдаеву и попросили его выйти на переговоры с родителями юных спортсменов, которые в это время в коридоре спорткомплекса оформляли для акции протеста плакаты. Но директор не захотел.

- Я беседовал с родителями и тренерами, объяснял, что начался обыкновенный ремонт, но они нервные, слушать не хотят, кричат, - сетовал Абдылдаев.

Зато директор охотно пошел с нами в спортзал и объяснил необходимость проведения ремонтных работ.

- Видите, многие половицы начали гнить, гимнастический настил требует срочной замены, я уже не говорю о необходимости нового вентиляционного оборудования - в зале стоит неприятный запах, - объяснил директор, и быстро (очевидно, не желая встречаться с родителями) удалился в свой кабинет.

А в зале уже начались митинговые страсти.

- Если бы это был плановый ремонт, нам сообщили заранее, - заявила журналистам тренер Ирина Сторчевая, - а эта завеса секретности очень подозрительна. К тому же в секциях не закончилась учебная работа. Спортсменам необходимо обретать физическую форму - в августе будут проходить различные соревнования, - но они теперь сделать этого не смогут.

Родительница Дарья Смирнова утверждала, что ремонт, пусть даже косметический, всегда проводился на средства родителей, но на это никто никогда не обращал внимания

В итоге Абдылдаев был вынужден признать: он явно ошибся, забыв оповестить о ремонте родителей и тренеров.

Венцом митинга стал флеш–моб, на котором спортсмены, тренеры и родители просили премьер–министра защитить их детей.

На следующий день вместо премьер–министра выступил с официальным разъяснением директор Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов. Вот что сказал руководитель спортивного ведомства:

- Учащиеся специализированных детских школ олимпийского резерва уже с марта занимаются самоподготовкой и , думаю, осенью вернутся полными сил и энергии. Наша задача - их не разочаровать. У детей будут залы, где они смогут полноценно тренироваться. Реформы, проводимые госагентством, направлены на привлечение детей к систематическим занятиям спортом, а также на создание условий для развития школьного, студенческого и профессионального спорта.

Согласитесь, из этого обращения невозможно понять позицию Аманкулова по возникшей в "Жаштыке" проблеме.

Увы, ни слова о том, почему Абдылдаев в условиях конспирации начал ремонт гимнастического зала и хотела ли Федерация спортивной борьбы прихватить для себя еще один зал, сказано не было.

В результате слова директора спортагентства еще больше подогрели подозрения родителей и тренеров.

Кстати, секции по художественной гимнастике и акробатике курирует директор СДЮШОР "Ынтымак" знаменитый в прошлом штангист Каныбек Осмоналиев. Казалось бы, он должен первым встретиться с родителями и тренерами, но мастер как воды в рот набрал. И это тоже подогревает беспокойство за судьбу зала.

Еще один момент: почему ничего конкретного не говорится о намерении спортивных властей создать на базе "Жаштыка" центр для подготовки сборных страны? Если это не так, руководители госагентства должны разъяснить и этот вопрос.

Кто из спортивных чиновников возьмет на себя смелость объяснить истинные намерения и планы, скажет правду?

Говорят, что честность - лучшая политика, и, спортивная тоже. Но, похоже, не у нас.