В Казахстане двое сотрудников водоканала чуть не погибли в колодце

В Алматы сотрудник ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков спас двух тонущих в колодце, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Мужчина работает видеооператором в call-центре ЦОНа.

- Вчера мне надо было в офис к 14.00 часам. Передо мной ехала полицейская машина, но, увидев скопление людей у дорожного люка, она затормозила. Выйдя из своей машины, я увидел в колодце двух мужчин. Они оба были уже без сознания. Один из них был в форме "Алматы Су", - рассказал Ержан.

По словам Абдразакова, полицейские вызвали ЧС.

- Но Ержан не стал дожидаться приезда помощи, снял белую рубашку, завязал нос мокрым платком, который дала рядом стоящая женщина, и спустился вниз. С ним вместе спустился и неравнодушный прохожий. К приезду кареты скорой помощи оба человека были уже на поверхности. В сознание не приходили, но дышали.

Мужчина позже признался, что "вопрос, спускаться или нет, передо мной не стоял, ведь речь шла о жизни людей. В тот момент я не думал о себе, была только одна мысль – спасти их".

Стоит отметить, что Ержан Абдразаков работает в госкорпорации с 2007 года. Он примерный семьянин, воспитывает троих детей. В настоящее время госкорпорация "Правительство для граждан" рассматривает вопрос о поощрении своего работника за активную гражданскую позицию и социальную ответственность.

На 2 июня оба спасенных сотрудника "Алматы Су" находятся на аппарате ИВЛ. Пострадавшим выставлен диагноз: ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия, с поражением центральной нервной системы. Состояние обоих расценивается как крайне тяжелое, они в коме.