Финпол начал расследование по злоупотреблениям и финнарушениям в ГИК

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями начала досудебное производство по превышению должностными полномочиями сотрудниками Госипотечной компании. Об этом VB.KG сообщили источники в ГИК.

Стоит отметить, что ранее в Финполицию поступило заявление от ряда сотрудников ведомства. В нем они говорят о существующих серьезных нарушениях в компании.

"ОАО "ГИК" в лице председателя Правления Эльмиры Абжапаровой нанял на работу трех сотрудников в еще не зарегистрированную Минюстом "ЖСКК". И на протяжении четырех месяцев с фонда заработной платы ОАО "ГИК" им выплачивается заработная плата. (Статья 353 ТК Самоуправство, Статья 305 ТК Превышение должностных полномочий). 13 мая 2020 года на Заседание ЖК депутатом Радой Туманбаевой был задан вопрос об этом факте, но премьер-министр Абылгазиев М. и вице премьер-министр Эркин Асрандиев ответили, что документы компании находятся в Министерстве Юстиции, и штатное расписание еще не утверждено, что доказывает их непричастность к этому. Но указывает на самоуправство Бактыгул Жээнбаевой, которая, не информируя премьер-министра, регулярно вмешивается в деятельность ГИК. Сотрудники еще не зарегистрированной компании успешно получают высокие заработные платы. Это не первое вмешательство главы Минфина, которое приводит к срыву программы "Доступное жилье 2015-2020", - говорится в заявлении сотрудников ГИК в Финпол.

Примечательно, что описанные в заявлении в ГСБЭП факты, сотрудники ГИК озвучивали и в открытом обращении к правительству. Оно было опубликовано и в VB.KG.

Поэтому, не удивительно, что в дело вмешалась Финполиции. Правда, вопрос в том, почему в процессе досудебного расследования руководство и фигурируемые в деле лица не отстранены до сих пор от своих должностей на время следствия?