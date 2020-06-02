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Финпол начал расследование по злоупотреблениям и финнарушениям в ГИК

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- Виктория Гунгер
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Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями начала досудебное производство по превышению должностными полномочиями сотрудниками Госипотечной компании. Об этом VB.KG сообщили источники в ГИК.

Стоит отметить, что ранее в Финполицию поступило заявление от ряда сотрудников ведомства. В нем они говорят о существующих серьезных нарушениях в компании.

"ОАО "ГИК" в лице председателя Правления Эльмиры Абжапаровой нанял на работу трех сотрудников в еще не зарегистрированную Минюстом "ЖСКК". И на протяжении четырех месяцев с фонда заработной платы ОАО "ГИК" им выплачивается заработная плата. (Статья 353 ТК Самоуправство, Статья 305 ТК Превышение должностных полномочий). 13 мая 2020 года на Заседание ЖК депутатом Радой Туманбаевой был задан вопрос об этом факте, но премьер-министр Абылгазиев М. и вице премьер-министр Эркин Асрандиев ответили, что документы компании находятся в Министерстве Юстиции, и штатное расписание еще не утверждено, что доказывает их непричастность к этому. Но указывает на самоуправство Бактыгул Жээнбаевой, которая, не информируя премьер-министра, регулярно вмешивается в деятельность ГИК. Сотрудники еще не зарегистрированной компании успешно получают высокие заработные платы. Это не первое вмешательство главы Минфина, которое приводит к срыву программы "Доступное жилье 2015-2020", - говорится в заявлении сотрудников ГИК в Финпол.

Примечательно, что описанные в заявлении в ГСБЭП факты, сотрудники ГИК озвучивали и в открытом обращении к правительству. Оно было опубликовано и в VB.KG.

Поэтому, не удивительно, что в дело вмешалась Финполиции. Правда, вопрос в том, почему в процессе досудебного расследования руководство и фигурируемые в деле лица не отстранены до сих пор от своих должностей на время следствия?


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URL: https://www.vb.kg/388606
Теги:
злоупотребление, ипотека, нарушения, Финполиция, ГСБЭП, жилье, доступное жилье, уголовное дело, Министерство финансов
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Комментарии
batina
02.06.2020, 16:52

Такая история типичная для всех государственных организаций. Руководитель не может уволить посредственных и никудышных сотрудников, так как они подают в суд, затем правдами и неправдами восстанавливаются опять. Со временем в организациях остаются только такие сотрудники, у которых основная задача - плести интриги. В частных структурах такого нет, поэтому у них есть возможность процветать. Остается лишь надеяться, что Финпол проведет адекватное расследование и позволит ипотечной компании развиваться дальше. Ведь программа доступное жилье, претворением которой занимается ГИК, очень нужна людям и не должны какие-то дакыбаевы помешать этому. 

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15.08.2020, 15:11

Как раз таки Даакыбаев Алмазбек Билимович..один из основателей ГИК,благодаря которому работает ГИК несмотря на то что у власти находятся такие бездари как Эльмира Абжапарова и Нуржигит Усенакун уулу

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