Дожди и грозы. Прогноз погоды по Кыргызстану на 2-6 июня

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение: возможны селевые явления!

1-3 июня в горных и предгорных районах республики в связи с неустойчивой погодой и повышенным температурным фоном возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Прогноз погоды

по Чуйской, Таласской областям на 2-6 июня

2 июня ночью без осадков. Днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

3 июня ночью без осадков. Днем в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков.

4 июня ночью без осадков. 4 июня днем в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, в горных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

5 июня ночью без осадков. 5 июня днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

6 июня ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. 6 июня днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Чуйской области интенсивные осадки.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз по городу Бишкек на 2-6 июня

2 июня ночью без осадков. 2 июня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

3-4 июня и 5 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. 5 июня днем возможен кратковременный дождь, гроза.

6 июня дожди, грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 5 июня днем с усилением до 14 метров в секунду.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 2-6 июня

2 июня ночью без осадков. Днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. Местами возможен град. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

3 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

4 июня ночью без осадков. 4 июня днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

5 июня ночью без осадков. 5 июня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

6 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах интенсивные осадки. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 2-6 июня

2 июня ночью без осадков. 2 июня днем и 3 июня дожди, грозы.

4 июня и 5 июня ночью без осадков. 5 июня днем дожди, грозы.

6 июня ночью в городе Каракол дождь, гроза, в городе Чолпон-Ата без осадков. 6 июня днем временами дожди, грозы.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, 5-6 июня с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по Нарынской области на 2-6 июня

2 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. Местами возможен град. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

3 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

4 июня ночью без осадков. 4 июня днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, в горных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

5 июня ночью без осадков. 5 июня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

6 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах интенсивные осадки. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.