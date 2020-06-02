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В список нарушителей саннорм попали "Тюбетейка", "Фрунзе" и "Империя Пиццы"

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- Оксана Гут
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Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает инспектировать предприятия столицы, проводить разъяснения по соблюдению санитарных требований в режиме ЧС.

В этот раз, по данным пресс-службы мэрии, в список нарушителей попали бар Live Bar, кафе "Фрунзе", "Мира", "Ди-2", "Барскон", "Империя Пиццы", два заведения "Шашлычная №1", чайхана "Белес", ресто-клуб "Тюбетейка" и антикино The Story.

Все заведения превысили лимит в размере 50 посадочных мест и не соблюдали санитарные требования. В отношении владельцев составлены протоколы по 293 статье Кодекса о нарушениях "Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа", что влечет наложение штрафа второй категории: для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

На 2 мая по статье 293 СЭИ составил 81 протокол на сумму 363 тысячи сомов.

Санитарные рейды продолжаются.

Мэрия столицы призывает граждан соблюдать санитарные правила в условиях режима ЧС и напоминает номера телефонов Санитарно-экологического патруля (СЭИ):

0(312) 65 81 59, 0 705 564 756.

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 500 210 470;

Ленинский район: 0500 085 580.


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URL: https://www.vb.kg/388613
Теги:
кафе, санитария, штраф, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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