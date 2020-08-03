Правильно эксплуатируем двигатель

Правильно эксплуатируя турбированный мотор, в частности, избегая выключения двигателя сразу после завершения поездки, можно будет продлить срок службы силового агрегата.

Если сразу же после активной и продолжительной поездки заглушить двигатель автомобиля, то турбина, по сути, останется раскаленной, что может в последующем привести к определенным проблемам с надежностью всей системы.

Турбина во время работы может раскаляться, что приводит к закоксовке масла при использовании некачественной смазки, а также ряду других проблем, которые отмечаются в тех случаях, когда автовладельцы неправильно эксплуатируют свои автомобили. В том случае, если двигатель глушится сразу после поездки, внутри турбины оказывается раскаленное масло, которое быстро приходит в негодность. Масляные каналы начинают забиваться отложениями, в скором времени появляется износ крыльчатки, как результат, турбина работает посуху, что приводит к ее быстрому выходу из строя.

Опытные мотористы, которые занимаются ремонтом и обслуживанием турбированных двигателей, рекомендуют не глушить сразу двигатель после завершения поездки. Следует дать поработать мотору несколько минут на холостых оборотах, что позволит прийти в норму температуре турбины, и лишь после этого можно глушить силовой агрегат. Так мы сможем предупредить преждевременный износ нагнетателя, будут решены проблемы с его смазкой и охлаждением.

Специально для владельцев турбомоторов были разработаны системы сигнализации, которые позволяли правильно завершать работу двигателя, что предупреждало серьезные поломки нагнетателя. По сути, такие охранные комплексы после выключения двигателя и постановки машины на охрану поддерживали работающим компрессор и помпу, которая прокачивает масло, правильно завершая работу турбированного мотора.

В автомобиль можно установить так называемый турботаймер. Это простейшее устройство, которое поддерживает турбину работающей даже после того, когда двигатель будет заглушен. Автоматика будет самостоятельно определять температуру нагнетателя, соответственно, он будет работать различное время для своего полного охлаждения. Также можно подобрать относительно простые приспособления, где автовладельцем вручную предварительно устанавливается время, которое работает турботаймер, что необходимо для охлаждения нагнетателя.

Автор: Леонид Владимиров