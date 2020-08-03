Парк прибавит здоровья

Строительство зон отдыха в Бишкеке, в частности Парка здоровья, продолжается даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, который ограничил работу многих сфер экономики. Правда, темп все же пришлось снизить.

Как уже сообщала наша газета, в текущем году муниципалитет планирует возвести сразу несколько крупных парков. В их числе "Ынтымак–2", "Балалык" и Парк здоровья, который разбили на месте бывшего Парка любви у Аэропортинского озера на проспекте Чингиза Айтматова.

Все крупные объекты строители обещали закончить к середине июля. Однако пандемия внесла свои коррективы, и объем работ на некоторых пришлось серьезно уменьшить, а на отдельных и вовсе свернуть. Как это происходит с некоторыми тротуарами, где старое полотно уже снято, бордюры установлены, а новый асфальт так и не появился.

Благо Парк здоровья продолжают благоустраивать. В столичной мэрии заявляют, что рекреационная зона находится уже на стадии завершения.

Как известно, площадь нового общественного пространства составляет более 10 гектаров.

Управление землепользования и строительства мэрии совместно с управлением земельных ресурсов отсудили у частников территорию, и муниципалитет приступил к созданию Парка здоровья. Муниципальные предприятия "Бишкек-асфальтсервис", "Бишкексвет" и "Бишкекзеленхоз" привели гектары в порядок, проложив прогулочные аллеи и тротуары, ирригацию и линии освещения. В частности, завершено строительство почти 28 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, готовы автопарковка на 300 машин, медпункт и санузлы, установлено 115 скамеек, а скоро появятся урны. С северной стороны построена новая дорога - от проспекта Айтматова до улицы Токтоналиева.

Но самое главное, что акцент делается на любителях физкультуры и здорового образа жизни, для которых разбивают спортивно–оздоровительную зону. Для активного отдыха предусмотрено футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, а также тропы здоровья - велосипедные и беговые дорожки с резиновым покрытием. Планируется установить еще и шахматную площадку с фигурами, а также возвести велодром.

Для безопасности отдыхающих по всему периметру парка установят камеры видеонаблюдения. Вкупе с системой наружного освещения это позволит прогуляться по парку или проехаться на велосипеде в любое время суток.