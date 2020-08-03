РК & РУз. Какая страна станет лидером в Средней Азии?

Каждая из стран пусть и испытала в девяностые много серьезных структурных проблем, сохранила и советские производства, и советскую добывающую промышленность

При двукратном преимуществе по численности населения, по уровню ВВП Узбекистан отстает от Казахстана в 2,5 раза, а если считать на душу населения, то и того больше. Это довольно внушительно и хорошо показывает реальную степень развития каждого из государств – при существенной разнице в количестве граждан, казахи легко обгоняют своих соседей по уровню производства, пишет "Живая Средняя Азия".

Но сохранится ли это в будущем и есть ли у Узбекистана потенциал для роста и возможность стать современной страной с сильной экономикой? Или же лидером в Средней Азии навсегда останется Казахстан?

- Каждая из стран пусть и испытала в девяностые много серьезных структурных проблем, сохранила и советские производства, и советскую добывающую промышленность. Плюсом узбеков является то, что по целому ряду показателей они являются одними из лидеров не только в регионе, но и в мире: добывают и продают много хлопка, газа, урана, золота – по каждому из этих параметров страна занимает 4-14 места на планете. На зависть многим, тут давно налажено автомобилестроение – от небольших грузовиков и автобусов до легковых автомобилей и сельхозтехники. Все было организовано еще более десятилетия назад, а в создании производств помогли немцы, корейцы, турки. Поскольку страна достаточно компактная, особенно, если не принимать в расчет ее западную пустынную и малонаселенную половину, тут вполне себе развиты пути сообщения, включая дороги общего назначения и железнодорожный транспорт. Высокая плотность населения, сконцентрированного на сравнительно небольшой территории, приводит к тому, что все они востребованы и активно используются, - говорится в статье.

Да, после распада СССР Узбекистан потерял больше – страну покинуло немало специалистов, а уровень образования заметно снизился. Но справедливости ради, немало и осталось – тут крупнейшая после Казахстана русская община в Средней Азии, к которой примыкают русскоязычные татары и корейцы. Эти ребята больше, чем местные склонны к получению "вышки" и учиться стараются лучше – нужны государства в квалифицированных кадрах они более-менее обеспечивают.

Основные экономические оковы Узбекистана – высокая коррупция, не либерализированная экономика, сконцентрированная в руках ограниченного количества людей, закрытый внутренний рынок, на который с трудом пускают кого-то лишнего.

- Если эти ограничения снять и построить нечто вроде российской или даже казахской экономической системы, то буквально за 5-10 лет ВВП поднимется в разы. Все ведь помнят, как неплохо Россия развивалась в начале двухтысячных? Вот и тут будет примерно то же самое, ведь рецепт успеха довольно несложный – должны завершиться структурные реформы. Так что, работящим и хорошо рожающим узбекам для развития собственной страны нужно всего ничего – уже при ее нынешних возможностях она может вырваться в лидеры. Пусть Южной Кореи из Узбекистана не получится, из него вполне выйдет крепкий середнячок, который будет показывать наилучшие показатели в среднеазиатском регионе, достаточные, чтобы экономически преобладать надо всеми соседями, - резюмирует автор.