Афганский и пакистанский Талибан. Насколько велика угроза?

Движение талибов ("студентов") возникло в условиях афганской гражданской войны спустя пять лет после вывода из страны советских войск. Талибан сумел подавить многочисленных полевых командиров, изгнать Северный альянс Ахмада Шах Масуда из Кабула и установить на большей части территории страны некое подобие справедливости, понимаемое его сторонниками, как шариатское правление, пишет "Живая Средняя Азия".

Афганский Талибан хорошо организован, создал собственное правительство, назначает губернаторов, министров и судей и имеет строгую иерархию. У них есть четкая идеология и философия, от которой они никогда не отклоняются даже после того, как их лидер и основатель мулла Омар ушел из жизни.

Независимо от актуальных тенденций в международном джихаде, талибы придерживаются своих давних принципов, среди которых создание шариатской системы правления, защита от иностранцев своей родной земли и невмешательство в дела других государств. Все это, вместе с ликвидацией производства и торговли запрещенными веществами на своей территории, принесло им неизменную народную поддержку, и сейчас это движение занимает до 70 % площади Афганистана. Обычно их активность направлена против военных и административных объектов и солдат противника и от нее не сильно страдают невинные люди.

Техрик-е Талибан Пакистан (пакистанский Талибан, ТТП) был создан в 2007-м году после зачистки властями этой страны боевиков международных, арабских, чеченских, узбекских и пуштунских группировок, которые отступили сюда после поражения афганских талибов в их противостоянии с Америкой. Это те ребята, что хотят свержения пакистанского правительства, для чего атакуют мечети, аэропорты, школы, больницы и т.д. Эти талибы имеют слабую централизацию и фактически являются непрочным союзом радикалов, объединенных общей идеологией.

Среди афганцев существует теория, что этот Талибан является организацией, созданной при поддержке афганских талибов, чтобы отомстить пакистанскому правительству за то, что оно временно повернулось к ним спиной, позволив разместить на своей территории американскую армию и наносить авиаудары.

Эта версия до сих пор не доказана, но она имеет место быть: командиры ТТП клялись в верности мулле Омару, даже когда тот от них публично дистанцировался; ТТП и Талибан никогда не сцеплялись рогами; ТТП позволяется пересекать афганскую границу; две тысячи пакистанских бойцов были включены в основной Талибан. Есть и прочие интересные вещи, нехарактерные для подобных движений, которые обычно не терпят никакого соперничества.

В основном, пакистанские активисты совершают нападения на пограничные посты и иные военные КПП в этой стране и устраивают свои акции внутри государства, которое они считают нелегитимным из-за пренебрежения идеалами ислама. Для своих афганских товарищей их организация является местом для ссылки излишне радикальных, даже по талибским мерам, исламистов.

Не стоит думать, что афганские талибы – это такие бесхитростные люди из пуштунских племен в сандалиях и паколях. Они два с половиной десятилетия могут противостоять нациям и армиям, гораздо лучше финансируемым и организованным. После вынужденного отступления из-за вторжения американцев, они фактически вернули себе контроль над страной, за исключением столицы и нескольких иных ключевых пунктов.

Их история говорит, что талибы никогда не были замешаны в деятельности за границей, но приняли из необходимости интернациональную исламскую помощь. А когда она стала не нужна, то нашли место, куда деть избыток радикалов и получить от этого некоторые политические бонусы.