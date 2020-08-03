Сооронбай Жээнбеков отправился в Иссык-Кульскую область

Сегодня, 3 августа, президент Сооронбай Жээнбеков отправится в рабочую поездку по Иссык-Кульской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Поездка главы государства в Иссык-0Кульскую область будет продолжаться два дня – 3 и 4 августа.

Президент побывает в городах Каракол и Чолпон-Ата, а также в Ак-Суйском районе, где ознакомится с деятельностью медицинских и сельскохозяйственных объектов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой и реконструкции внутренних дорог в условиях пандемии коронавирусной инфекции.