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Сооронбай Жээнбеков отправился в Иссык-Кульскую область

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 3 августа, президент Сооронбай Жээнбеков отправится в рабочую поездку по Иссык-Кульской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Поездка главы государства в Иссык-0Кульскую область будет продолжаться два дня – 3 и 4 августа.

Президент побывает в городах Каракол и Чолпон-Ата, а также в Ак-Суйском районе, где ознакомится с деятельностью медицинских и сельскохозяйственных объектов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой и реконструкции внутренних дорог в условиях пандемии коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/390607
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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