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Дорога на Самарканд, аисты и поход в пещеру Давида

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- Виктория Гунгер
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Поездка в узбекский Самарканд, оставила потрясающие впечатления, пишет автор телеграм-канала РУз "Наблюдение под чинарой".

- Насладился красотой родных просторов и открыл для себя удивительное. Ничего не знал об аистах, о том что они едят змей, и что у их птенцов черный клюв. Безуспешно попытался подняться в пещеру Давида и погулял с моими ребятами по обновленному ночному Самарканду, - говорится в предисловии к видео.

Ну а пока весь мир на карантине, предлагаем и читателям VB.KG совершить онлайн поездку в Узбекистан и также украдкой заглянуть в гнездо аистов с птенцами.


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URL: https://www.vb.kg/390610
Теги:
туризм, Узбекистан, Кыргызстан
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