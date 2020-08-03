Дорога на Самарканд, аисты и поход в пещеру Давида

Поездка в узбекский Самарканд, оставила потрясающие впечатления, пишет автор телеграм-канала РУз "Наблюдение под чинарой".

- Насладился красотой родных просторов и открыл для себя удивительное. Ничего не знал об аистах, о том что они едят змей, и что у их птенцов черный клюв. Безуспешно попытался подняться в пещеру Давида и погулял с моими ребятами по обновленному ночному Самарканду, - говорится в предисловии к видео.

Ну а пока весь мир на карантине, предлагаем и читателям VB.KG совершить онлайн поездку в Узбекистан и также украдкой заглянуть в гнездо аистов с птенцами.