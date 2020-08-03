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Советник полпреда Таласской области арестован за смертельный автонаезд

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- Екатерина Улитина
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Советник полномочного правителя правительства в Таласской области Марслатбек Шералиев арестован на два месяца. Об этом VB.KG сообщили в УВД Таласской области.

По решению суда, Шералиев проведет два месяца в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия.

Напомним, 30 июля автомобиль Тойота Фораннер совершил наезд на велосипедиста, который ехал по обочине. За рулем внедорожника находился советник полпреда Таласской области Марслатбек Шералиев. Экспертиза подтвердила, что водитель в момент аварии был пьян. После ДТП 26-летнего пострадавшего увезли в больницу. Через несколько часов он скончался в отделении реанимации.


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URL: https://www.vb.kg/390611
Теги:
ДТП, Таласская область, Кыргызстан
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