Задержан член "Хизб ут-Тахрир", разыскиваемый за особо тяжкие преступления

Задержан член РЭО "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

30 июля ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по подрывной деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержан ее член - гражданин одной из центрально-азиатских республик Х.Р. 1986 г.р.

Следственно-арестованный также находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений.

Он водворен в СИЗО ГКНБ.

"В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности", - говорится в сообщении.