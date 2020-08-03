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Задержан член "Хизб ут-Тахрир", разыскиваемый за особо тяжкие преступления

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- Оксана Гут
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Задержан член РЭО "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

30 июля ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по подрывной деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержан ее член - гражданин одной из центрально-азиатских республик Х.Р. 1986 г.р.

Следственно-арестованный также находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений.

Он водворен в СИЗО ГКНБ.

"В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/390612
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, задержание, Кыргызстан
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