В России оптимизируют процедуру получения гражданства

Владимир Путин распорядился оптимизировать процедуру получения гражданства РФ. Это поручение вошло в перечень других указаний, данных правительству страны по окончании встречи президента с рабочей группой по поправкам в Основной закон России.

Как сообщается на сайте Кремля, кабмину РФ предстоит проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации и стоимость услуг организаций, уполномоченным содействовать в оформлении и подаче таких заявлений. А также -подготовить предложения по оптимизации таких процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

Согласно официальным данным, за последние полгода гражданами РФ стали порядка 300 тысяч человек. И число желающих получить российский паспорт растет, чему не помешала даже пандемия коронавируса. Этому способствует и ряд поправок, внесенных в последнее время в соответствующее законодательство и упрощающих получение гражданства.

Президент РФ также поручил рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации.

Все эти поручения должны быть исполнены до 1 октября.

Согласно данным Главного управления по миграции МВД РФ, российское гражданство в 2019 году приобрели 9,3 тысячи кыргызстанцев. Часть из них – в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.