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Глава Минздрава КР выздоровел и вышел на работу

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- Оксана Гут
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Глава Минздрава КР выздоровел и вышел на работу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 3 августа, министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов вышел на работу после закрытия больничного листа.

Отмечается, что после стационарного лечения министр ещё неделю находился на домашнем карантине, соблюдая режим самоизоляции.

За время его отсутствия его обязанности временно были возложены на заместителя министра Мадамина Каратаева. Начиная с сегодняшнего дня министр работает в штатном режиме.

Напомним, в начале июля стало известно, что у главы Минздрава внебольничная пневмония. ПЦР-тест на COVID-19 показал отрицательный результат. А у его заместителя Нурболота Усенбаева лабораторно подтвердился коронавирус.

За время болезни Абдикаримова в обществе поднимались разговоры о его вылете на лечение в Германию и о его отставке.


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URL: https://www.vb.kg/390614
Теги:
Минздрав, Сабиржан Абдикаримов, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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