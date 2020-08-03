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Граждане Кыргызстана смогут познакомить со своим гимном весь мир

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- Евгений Денисенко
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Гимны разных государств исполнят участники нового медиа-проекта "Парад гимнов". Этот проект запущен созданным недавно Международным союзом "Наследники Победы".

Главная цель, как сообщается,- ознакомление широких масс с содержанием, историей создания и музыкой гимнов разных государств. Чтобы стать участником проекта, требуется записать видеоролик с исполнением гимна страны проживания на государственном языке. Оргкомитет принимает видеозаписи от всех желающих независимо от возраста и региона проживания, с музыкальным сопровождением и акапелла, в национальном наряде или любой другой одежде.

Гимны во время звучания будут сопровождаться субтитрами на русском языке и сведениями об истории их написания. Видео покажут с 15 августа на страницах организаторов в социальных сетях с русскими субтитрами. Акция будет действовать около месяца, 21 сентября запланирована трансляция кинохроники "Гимн - дух нации", в которую войдут самые интересные выступления. Все участники получат дипломы.По завершении акции планируется снять фильм о ней.

Идея создания детско-юношеского движения "Наследники Победы" была поддержана в ходе международной видеоконференции, которая состоялась в День памяти и скорби (22 июня). Участие в конференции приняли представители сорока стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Австралии. Предусмотрено открытие отделений этого движения в государствах-участниках.

В ближайших планах "Наследников Победы" – также создание Координационного совета "Партнерства школ побратимов", подготовка мероприятий к Международному дню мира, отмечаемому 21 сентября. А в середине июня новая организация объявила старт еще одного проекта, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля. Российским соотечественникам, живущим в разных странах мира, предложили выкладывать семейные фотографии в соцсетях с хештегами акции.


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URL: https://www.vb.kg/390618
Теги:
Кыргызстан, Гимн
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