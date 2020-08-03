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Направил в лицо автомат. Как ГБР разбирались с клиентами гостиницы (видео)

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Группы быстрого реагирования угрожали автоматом, а потом ударили одного из клиентов бишкекской гостиницы. Поводом для появления ГБР в месте досуга и отдыха стало то, что клиенты, якобы, передумали заселяться в номер, а администрация с них все-равно требовала деньги за постой.

Видеозапись произошедшего разместил у себя аккаунт bezpredel.kg в Инстаграм.

В посте говорится, что администраторы гостиницы вызвали ГБР после того, как двое молодых людей отказались оплачивать проживание за сутки в номере в который даже не успели заселиться.

"Два парня хотели снять комнату в гостинице на ночь, но там начали вымогать деньги за сутки, парни отказались, ещё не успели заселиться, но администратор сразу вызвал ГБРщиков. Говорит, они обязаны заплатить, хотя они даже не заселились. То есть их взяли в западню. Далее приехали сотрудники ГБР и начали наезжать на ребят и избивать, пользуясь своими "полномочиями". Как видно на видео, Нурсултан, сотрудник ГБР ударил автоматом в лицо гражданину", - говорится в подписи к видео.

Позже на этом же аккаунте появилось другое видео и точка зрения позиции ГБР. Они утверждают, что их вызвал администратор, который не мог договориться с нетрезвыми посетителями сауны. Они дрались и отказывались оплачивать предоставленные им услуги.

В УВД Первомайского района VB.KG сообщили, что по данному факту начато расследование по статье "Хулиганство". С заявлением в милицию обратились клиенты гостиницы и сотрудники ГБР.


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URL: https://www.vb.kg/390619
Теги:
хулиганство, драка, Бишкек
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Комментарии
Горожанин
03.08.2020, 11:51

Видно же они сами напали на него неадекватные лишь бы денег срубить

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Дима
03.08.2020, 13:18

ГБР это позор посадить за превышение полномочий. Даже сотрудники милиции не имеют право бить. Безграмотные чоповцы позорят страну

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Кантуюсь тут
03.08.2020, 23:46

Вот уродцы ииииихууу

Но тот молодчик который прыгнул на гбр.

Сразу видно что дух есть у пацана.

Мочи их.

По другому никак у нас в стране.

Надо поставить на место всех гбр мбр.

Откуда у них оружие?

Тоже вопрос.

Надо им дубинки дать.

Кто выдал им оружие????

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Человек
04.08.2020, 00:51

Ну не знаю, если посмотреть внимательно первое видео, то видно, что у ГБРовца из носа кровь идёт...

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