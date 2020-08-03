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Хроника одного дня врачей из РФ в Таш-Кумыре (фото)

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- Светлана Лаптева
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Представляем вашему вниманию отчет о проделанной работе 4 российской группы врачей в городе Таш-Кумыр:

"1) встреча с вице-мэром, главным врачом, заместителем главного врача по первичному звену. Оперативное совещание. Обход территории ЦРБ с последующим планированием помещений для оборудований шлюза на размывку в терапевтическом корпусе. Также определено место пребывания врачей (зелёная зона).

2) осмотр и проверка санпропускника в инфекционном здании.

3) вход в красную зону с целю незначительной коррекции терапии, приведения больных в прон-позицию. Осмотрено 10 пациентов covid + 25 пациентов с внебольничной пневмонией.

На 17:00 - Все здоровы. Из температурящих только Власова Лариса: в течении дня 36.4-36.8 на 17:00 - 37.0 самочувствие нормальное. Клиники нет. (Вчера вечером было то же самое)"


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URL: https://www.vb.kg/390620
Теги:
Россия, Таш-Кумыр, Кыргызстан, врачи
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