Погода
$ 76.88 - 77.27
€ 89.35 - 90.85

Студенты-кыргызстанцы в России смогут подрабатывать

460  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России иностранные студенты-очники начиная с 5 августа смогут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Это предусмотрено новым законом, инициированным Госдумой РФ и вступающим в силу с упомянутого числа.

По словам одного из авторов инициативы - председателя ГД Вячеслава Володина, данный закон "позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах".

"Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время", - отметил председатель Госдумы. "Это повысит возможности получения образования в России", - добавил он.

В случае, если иностранный студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

В настоящее время в вузах РФ обучается около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, свыше 6 тысячи из них - за счет средств федерального бюджета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390622
Теги:
Россия, студенты, трудоустройство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  