Студенты-кыргызстанцы в России смогут подрабатывать

В России иностранные студенты-очники начиная с 5 августа смогут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Это предусмотрено новым законом, инициированным Госдумой РФ и вступающим в силу с упомянутого числа.

По словам одного из авторов инициативы - председателя ГД Вячеслава Володина, данный закон "позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах".

"Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время", - отметил председатель Госдумы. "Это повысит возможности получения образования в России", - добавил он.

В случае, если иностранный студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

В настоящее время в вузах РФ обучается около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, свыше 6 тысячи из них - за счет средств федерального бюджета.