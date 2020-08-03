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"Наша страна держится на женщинах, которые работают на трех работах"

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- Виктория Гунгер
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Наша страна держится на женщинах, которые работают на трех работах и кормят детей, мужа, оплачивают кредит. Многие жены уехали работать в Россию, отправляют деньги погасить кредит. В селах эта частая картина. Об этом в соцсетях написала одна из пользователей.

Однако при этом всем эти женщины очень сильно уважают мужей своих и поднимают их репутацию в глазах родственников мужа - он добился многого, построил дом, детей на ноги поставил, отмечает автор.

- Мы, женщины, очень много работаем. А наши мужчины обленились, считают чужие деньги. Ни в обиду мужчин, но это частая картина, я, к сожалению, за всю жизнь многократно сталкивалась с такими историями. Женщины нашей страны любят идею уютной семьи, поэтому всячески создают в семье этот уют, - подчеркнула пользователь.

Почему, вы, мужчины, не согласитесь с этим трендом, ведь и ваши мамы такие - храбрые и терпеливые, задалась вопросом девушка.

- Если вы такие смелые, соберитесь духом, идите, поработайте, добейтесь успеха, оплатите кредит своим родителям. Но, к сожалению, мужчины очень обленились и стали безответственными. Мы, женщины, поэтому чувствуем себя незащищенными, уязвимыми, можем полагаться только на себя, - заключила девушка.


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URL: https://www.vb.kg/390624
Теги:
безработица, гендер, права человека, трудовая миграция, Кыргызстан, деньги
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