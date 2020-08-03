Главой Госэкотехинспекции по Бишкеку стал Талант Иманакун уулу

В команде мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки.

"Согласно статьи 30 Закона КР "О государственной гражданской и муниципальной службе" в порядке ротации главой межрегионального управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР по городу Бишкек назначен Талант Иманакун уулу", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее Талант Иманакун уулу был начальником управления землепользования и строительства, управления муниципального имущества столичной мэрии. В системе муниципалитета он трудится более 14 лет.