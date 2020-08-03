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Главой Госэкотехинспекции по Бишкеку стал Талант Иманакун уулу

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- Оксана Гут
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В команде мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки.

"Согласно статьи 30 Закона КР "О государственной гражданской и муниципальной службе" в порядке ротации главой межрегионального управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР по городу Бишкек назначен Талант Иманакун уулу", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее Талант Иманакун уулу был начальником управления землепользования и строительства, управления муниципального имущества столичной мэрии. В системе муниципалитета он трудится более 14 лет.


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URL: https://www.vb.kg/390634
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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