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В Иссык-Кульской области начали выпускать СИЗ отечественного производства

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- Оксана Гут
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В Иссык-Кульской области компания "Айко Сейко" приступила к выпуску средств индивидуальной защиты отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 августа, ознакомился с деятельностью текстильного предприятия ОсОО "Айко Сейко", занимающейся производством специализированной одежды в Ак-Суйском районе.

Как проинформировал руководитель предприятия Кубан Жусуев, их основной деятельностью является пошив спецодежды для различных предприятий и организаций, в том числе и силовых структур страны.

"Айко Сейко" в переводе с японского языка означает стремление к успеху, точности. Мы имеем деловые связи с японскими компаниями. Наш девиз: обеспечим кыргызстанцев одеждой отечественного производства", - сообщил Кубан Жусуев.

Он рассказал президенту о ближайших планах по началу пошива лыжных костюмов для баз зимнего отдыха в г. Каракол.

Также Кубан Жусуев проинформировал о проблеме с задержкой на границе импортных компонентов для производства, в результате чего срываются сроки контрактов и нарушаются договоренности с партнерами.

Руководитель предприятия добавил, что на фабрике есть возможности трудоустройства 120 человек, но в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией на данный момент работают 60 сотрудников. Для повышения квалификации сотрудников и обмена опытом, практикуется их отправка на предприятия Казахстана и России.

Председатель Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Азиз Аалиев информировал, что в 2018 году Фонд выделил кредит в 590 тыс. долларов США на реконструкцию пустующего здания под производство и приобретение современного оборудования. В течении года все работы были завершены.

В текущем году с учетом эпидемиологической ситуации в стране РКФР предоставил кредит в размере 100 тыс. долларов США по льготной ставке на производство отдельного продукта - средств индивидуальной защиты из сертифицированных материалов. СИЗы будут поставлены в регионы страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с коллективом предприятия, отметив, что в рамках государственной политики регионального развития приоритетное внимание правительственных структур, местных властей и финансовых институтов страны обращено на поддержку предприятий на местах. Напомнил, что создан Государственный гарантийный фонд, целью которого является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах к финансовым ресурсам.

Глава государства с удовлетворением отметил перепрофилирование деятельности ОсОО "Айко Сейко" с учетом сложившейся ситуации в стране.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание задействованных государственных органов и местных властей на важность дальнейшего оказания содействия данному предприятию.

Отметим, что РКФР, как и другие финансовые институты страны, в последние годы в соответствии с государственной политикой по развитию региональных проектов, около 70% активов направляет на поддержку малого и среднего бизнеса в сельской местности.


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URL: https://www.vb.kg/390636
Теги:
бизнес, Иссык-Кульская область, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, карантин
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Комментарии
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04.08.2020, 00:02

Айко Сейко - это Балбака предприятие (его дочь зовут Айко)..наваривается

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