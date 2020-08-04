Самый дорогой в эксплуатации бюджетник

Выяснить стоимость владения тремя популярными на пространстве СНГ седанами удалось специалистам в результате подсчета суммарных затрат, производимых владельцем в течение пяти лет, или 100 000 километров пробега. В сравнении приняли участие три автомобиля: Hyundai Solaris, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

Выборка составлялась по комплектациям машин с наиболее близкими характеристиками - в рассмотрение взяли седаны с механическими коробками передач и "младшими" моторами.

У "Весты" и "Поло" это двигатели 1,6 литра (106 и 90 л.с. соответственно), а у "Соляриса" - 1,4 литра и 100 л.с. Учитывались многие показатели: стоимость страховки, транспортный налог, расходы на бензин, на новые шины и ТО, а также потеря стоимости автомобиля.

Несмотря на то что в отдельных пунктах самым расточительным мог оказаться автомобиль корейской или российской марки, при итоговом подсчете издержек за пять лет пользования дороже всех владельцу обходится VW Polo - 873 900 сомов. На втором месте Solaris с результатом 867 200 сомов, а Vesta лидирует с большим отрывом - 738 600 сомов.

При подсчете месячных расходов ситуация такая: на "Поло" автомобилист тратит 14 565 сомов, на "Солярис" - 14 454 сома, а на "Весту" - 12 310 сомов. Самый дорогой километр пробега тоже у "Фольксвагена": за 1 км "Поло" "съедает" 8,73 сома, "Солярис" - 8,67 сома, а "Веста" - 7,38 сома. Кроме того, в абсолютном выражении "Веста" меньше теряет в стоимости. Таким образом, "Веста" экономичнее по всем статьям.

Автор: Леонид Владимиров