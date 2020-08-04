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Казахстан предоставил транзитный коридор для вывоза кыргызстанцев с России

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- Оксана Гут
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Между внешнеполитическими ведомствами Кыргызстана и Казахстана была достигнута договоренность о предоставлении очередного транзитного коридора по территории Республики Казахстан для вывоза граждан Кыргызстана, пребывающих в Оренбургской области Российской Федерации. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Возвращение граждан Кыргызстана из России будет осуществлено колоннами из автобусов в несколько этапов. Вывоз первой колонны автобусов с нашими гражданами планировался на 3 августа в вечернее время.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, вновь убедительно призывает граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации не следовать в сторону российско-казахстанской государственной границы до ее официального открытия.

Одновременно с этим, министерство информирует, что в соответствии с решением Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в целях недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской государственной границы, существенно увеличено количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/390641
Теги:
авиация, Казахстан, перекрытие дорог, Россия, студенты, трудовая миграция, Кыргызстан, карантин
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