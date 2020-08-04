В обсервации на бывшей базе "Ганси" могут открыть новую инфекционку

На базе военно-полевого госпиталя "Семетей", расположенного на бывшей авиабазе "Ганси", вскоре может начать работу полноценная инфекционная больница. Этот вопрос обсуждали в ходе выездного заседания в обсервации с участием вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой.

В совещании приняли участие заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев, эпидемиологи, инфекционисты и российские медики во главе с заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгением Кустовым.

Предлагается оснастить госпиталь дополнительными коечными местами, а также дополнительно оснастить реанимационное отделение и приемный блок.

Учитывая рост заболеваемости вирусными инфекциями в осенне-зимний период, решено в сжатые сроки решить кадровые и материально-технические вопросы, связанные с организацией полноценной медицинской помощи на базе госпиталя.

Российские специалисты отметили важность создания дополнительной инфекционной больницы, так как это даст возможность другим профильным медицинским учреждениям принимать пациентов с другими заболеваниями в штатном режиме.

"Идея создания полноценной инфекционной больницы на основе обсервации "Семетей" пришла в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией. Здесь мы можем развернуть больше 1000 койко-мест и создать полноценную лабораторию на базе больницы. В случае, если на территории обсервации "Семетей" будет развернута инфекционная больница, то этот стационар может стать одной из самых больших инфекционных больниц в регионе", - сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев поблагодарил российских коллег за практическую, организационно-методическую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в организациях здравоохранения по всей республике.