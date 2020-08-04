Угроза Афганистана. "Страшилка" для политического влияния в ЦА?

Хмурые тучи нависли над Таджикистаном. Есть ли резон волноваться из-за афганских талибов близ границ Центральной Азии? Мало того, что многие годы в информационной среде не утихает тема сохраняющейся нестабильности в Афганистане, так еще и задался новый импульс касательно угрозы проникновения религиозно-экстремистских группировок через границы СНГ с юга, рассуждает "Дикая Азия".

Официальные чины Таджикистана забили тревогу о развитии ситуации развернувшейся в Афганистане (там правительство освободило 317 боевиков "Талибана" из тюрем в знак примирения. Был взрыв в Логаре и Герате, а также перестрелка в Кандагаре) и на границе.

Таджикистанцы созвали заседание Совбеза. И на нем решили, свою госграницу укрепить, а также активизировать деятельность в борьбе с преступностью на внешних рубежах, в т.ч. с терроризмом, экстремизмом и незаконным наркотрафиком. Такое решение расшевелило власти Афганистана и они теперь хотят встретиться и провести переговоры.

Эта перманентная нестабильность и абстрактность позитивных перспектив перемирия между кабульской властью и "Талибаном" - фактор долговременный, дающий все основания нервничать из-за угрозы безопасности для соседних государств в нашем регионе.

Да и за Афганистаном давно прочно закрепилась репутация "гнезда" различного рода международных экстремистских группировок, в т.ч. филиалов "Исламского государства" и "Аль Каиды".

И в то же время масштаб влияния на внутриафганскую ситуацию и на центральноазиатские страны уже несколько лет носят дискуссионный характер, а временами и спекулятивный. Тем самым эксплуатируется образ монстра в качестве инструмента воздействия на политические и общественные настроения как в странах Центральноазиатского региона, так и за его пределами.

В частности, влиять на внутриполитические процессы и иметь еще один повод для подавления внутреннего инакомыслия, а также "выпрашивать" у международных игроков помощь на военном поприще, что выгодно внешним игрокам. Так они сохраняют свое влияние в сфере безопасности ЦА и привязывают к себе партнеров.

В качестве примера "внутреннего использования" всякого рода "страшилок" есть история с таджикским новостным порталом "Ахбор", который осенью 2018-ого протрубил информацию, которая так и не получила подтверждения, о прибывшем из Сирии на север Афганистана бывшем командире таджикского ОМОНа, "министре войны" ИГ Гулмуроде Халимове в сопровождении 6000 "штыков", в задачу которых входили быстрый разгром талибов, закрывших джихадистам путь к южным границам СНГ, и вторжение в Таджикистан и Узбекистан.

В целом, ситуация на границе с Афганистаном никогда не была скучной. Угроза может возникнуть только если сработает фактор коррупции, например. Коли такой мотив возникнет у таджикских таможенников, то они могут пропустить боевиков. Наркотрафик работает при участии обеих границ.

"Талибан", как и другие негосударственные формирования в Афганистане заняты внутренними проблемами, впрочем, как и всегда. Но объективный анализ военно-политической обстановки позволяет утверждать, что там нынче чрезвычайно непредссказуемые процессы.

Неспособность кабульского руководства контролировать ситуацию заставляет думать об обострении ситуации внутри страны, которая по итогу как лава из вулкана растечется по всей Центральной Азии. Зато таджикский президент Рахмон наверняка ликует. В его предвыборной кампании, быть гарантом безопасности и стабильности в республике на фоне страхов из Афгана - жирный плюс, добавляет автор.