Россия поможет Кыргызстану в подготовке госслужащих

Реализация совместных международных проектов, в том числе и по подготовке госслужащих для стран Содружества – такие цели преследует соглашение о сотрудничестве, заключенное Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Подписание документа прошло в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.

Ещё в 2015 году Совет глав правительств СНГ присвоил РАНХиГС статус базовой организации в Содружестве по подготовке кадров в области государственного управления. Такое сотрудничество предусмотрено по трем направлениям: экспертно-методическое, экспертно-аналитическое и кадровое обеспечение функционирования государственной службы в этих странах. Тогда же при РАНХиГС был создан Общественный совет, куда вошли ректоры академий государственного управления шести стран СНГ - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Соглашение между МПА и РАНХиГС, как заявлено, продолжает и расширяет такие партнерские отношения. И предполагает взаимодействие в научных исследованиях, содействие развитию парламентаризма в странах СНГ, формированию общего образовательного пространства Содружества.

Одновременно был подписан другой документ - соглашение о предоставлении студентам РАНХиГС мест для прохождения учебной и производственной практики в Секретариате Совета МПА СНГ.

"Многие студенты и магистранты академии интересуются тематикой СНГ и ЕАЭС, и для них возможность пройти такую практику или стажировку - большой плюс с точки зрения образовательных перспектив и карьерной траектории", - подчеркивает директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов. А Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, отмечая, что студенты РАНХиГС из России и других стран Содружества регулярно участвуют в качестве волонтеров в подготовке и проведении крупных международных мероприятий Ассамблеи, убежден: эти стажировки обеспечат учащимся вуза ещё более весомый практический опыт.

Особое значение подписание соглашения, считает Кобицкий, будет иметь для активизации деятельности Сетевой Академии СНГ, в структуру которой входят родственные высшие учебные заведения при президентах стран Содружества.

С 2019 года РАНХиГС реализует проект выездного обучения государственных служащих в этих государствах по программам повышения квалификации. Профессорско-преподавательский состав академии приезжает на территорию партнерских вузов и в очной форме занимается со слушателями программы. Так после итоговой аттестации удостоверения о повышения квалификации РАНХиГС получили госслужащие Бишкека, Душанбе, Минска и Еревана.

Продолжат развиваться мобильное образовательное сотрудничество, расширяться география образовательного партнерства, увеличиваться количество академических структур, включенных в общую орбиту обучения. При этом содержание программ определяется конкретными запросами и потребностями государств Содружества. В минувшем году название и содержание программ, представленных в партнерских академиях, заметно отличались друг от друга – в Кыргызстане это было формирование инвестиционного климата, в Беларуси - управленческая культура руководителя, в Армении - переговорный процесс и управление конфликтами на госслужбе, в Таджикистане - современные технологии государственного управления.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ - российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. Основана в 2010 году путем объединения Академии народного хозяйства при правительстве РФ и Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также присоединения 12 других федеральных государственных образовательных учреждений. Является крупнейшим в России и Европе университетом социально-экономического и гуманитарного профиля, а также одним из ведущих вузов РФ.