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В Оше крупный пожар. Сгорело кафе "Ак-Шумкар"

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- Оксана Гут
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В городе Ош произошел крупный пожар. Сгорело кафе "Ак-Шумкар" по улице Раззакова. Об этом сообщают очевидцы, видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В пресс-службе МЧС КР информацию подтвердили. По данным ведомства, пожар разгорелся в кафе примерно в 11.38 часов. Пламя частично перекинулось на детский мини-маркет, что находится на нижнем этаже здания. Для тушения пламени были привлечены 5 пожарных расчетов и 1 автолестница. Огонь локализован, тушение продолжается.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/390659
Теги:
кафе, Ош, пожар, Кыргызстан, МЧС
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