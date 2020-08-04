В Оше крупный пожар. Сгорело кафе "Ак-Шумкар"

В городе Ош произошел крупный пожар. Сгорело кафе "Ак-Шумкар" по улице Раззакова. Об этом сообщают очевидцы, видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В пресс-службе МЧС КР информацию подтвердили. По данным ведомства, пожар разгорелся в кафе примерно в 11.38 часов. Пламя частично перекинулось на детский мини-маркет, что находится на нижнем этаже здания. Для тушения пламени были привлечены 5 пожарных расчетов и 1 автолестница. Огонь локализован, тушение продолжается.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.