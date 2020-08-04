МОиН КР: Свыше 22 тысяч абитуриентов подали заявки на обучение в колледжах

По итогам первого тура свыше 22 тысяч абитуриентов подали заявки на обучение в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

По итогам 1 тура в специально разработанной МОН КР системе https://spuz.edu.gov.kg/ зарегистрировано 22 070 заявок.

С 3 августа колледжи начинают публиковать списки тех, кто поступил на обучение. 3-6 августа – абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз.

В целях безопасности и предотвращения скопления массовой концентрации поступающих, колледжи с 3 августа начали обзванивать поступивших абитуриентов для подтверждения намерения обучаться.

Оригиналы документов студентам нужно будет предоставить в спузы в начале учебного года.