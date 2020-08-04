Погода
$ 76.88 - 77.27
€ 89.35 - 90.85

МОиН КР: Свыше 22 тысяч абитуриентов подали заявки на обучение в колледжах

187  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам первого тура свыше 22 тысяч абитуриентов подали заявки на обучение в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

По итогам 1 тура в специально разработанной МОН КР системе https://spuz.edu.gov.kg/ зарегистрировано 22 070 заявок.

С 3 августа колледжи начинают публиковать списки тех, кто поступил на обучение. 3-6 августа – абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз.

В целях безопасности и предотвращения скопления массовой концентрации поступающих, колледжи с 3 августа начали обзванивать поступивших абитуриентов для подтверждения намерения обучаться.

Оригиналы документов студентам нужно будет предоставить в спузы в начале учебного года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390662
Теги:
абитуриент, образование, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  