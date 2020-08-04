Из Оренбурга автобусами отправилась на родину большая группа кыргызстанцев

Из Оренбурга в направлении Кыргызстана тронулась в путь колонна из 12 автобусов с пассажирами – гражданами КР. Разрешение на проезд через территорию Казахстана получено от властей этой страны, сообщили в посольстве КР в РФ.

Таким образом, начался вывоз очередного большого количества кыргызстанцев, в последнее время вновь скопившихся на территории российских регионов, граничащих с Казахстаном, прежде всего в Оренбургской области. По информации посольства, в уже выехавших автобусах находится около 700 человек. Но на ближайшее время планируется отправка еще, по меньшей мере, двух колонн. Активные переговоры по этому поводу сейчас ведутся.

В общей сложности, в Кыргызстан должно быть доставлены подобным образом до 2 тысяч кыргызстанцев.

Напомним, что за период пандемии возвращение граждан КР на родину автобусами организуется уже в третий раз. Предыдущие вывозные рейсы осуществлялись в мае и июле, в общей сложности тогда прибыло домой около 2 тысяч человек.

Несмотря на многократные предупреждения Республиканского штаба по коронавирусу, МИД и посольства КР в РФ о невозможности автомобильного проезда через казахскую территорию по причине сохраняющегося закрытия ею своей госграницы с Россией некоторые граждане КР продолжают предпринимать такие попытки, и всякий раз безуспешные. В этой связи дипмиссия вновь обратилась к соотечественникам, находящимся в настоящее время в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, с просьбой не выезжать на российско-казахстанскую границу, рискуя оказаться потом там в трудной жизненной ситуации.

Подчеркивается, что вопрос возвращения кыргызстанцев находится на особом контроле правительства Кыргызской Республики и Республиканского штаба по коронавирусу.

"В целях урегулирования данной ситуации и оказания необходимой помощи нашим гражданам, в настоящее время рассматриваются различные варианты решения, в том числе проводятся соответствующие переговоры с уполномоченными органами казахстанской и российской сторон", - подчеркнули в посольстве.