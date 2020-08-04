В Бишкеке грабители выкрали из дома сейф с 2 миллионами сомов

Сотрудники УВД Ленинского района задержали подозреваемых в крупной краже на 2 миллиона сомов. Пострадавший сообщил в милицию, что в ночь на 5 мая неизвестные лица, находясь в доме по улице Пушкина, вдавили окна и выкрали металлический сейф. Внутри сейфа находились денежные средства в размере 2 миллиона сомов, 1 тысячи 400 долларов США, 625 евро и 250 тысяч рублей. С этой добычей злоумышленники скрылись с места преступления.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержаны подозреваемые К.И. 1979 года рождения и Т.Т. 1975 года рождения, ранее неоднократно судимы за совершения кражи и доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых лиц избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных лиц к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.