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Как снизить риск заражения медиков Кыргызстана? Мнение эксперта из РФ

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- Светлана Лаптева
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В день траура было озвучено, что 73 медработника погибли с момента вспышки КОВИД в Кыргызстане. По этому поводу в сети высказывалось множество различных нелестных отзывов о наших врачах, которые не могут спасти себя сами, не умеют лечить и так далее. А в это время врачи делали все что в их силах, чтобы спасти каждого пациента.

Международные эксперты при разборе ситуаций о смертности врачей во всем мире не раз поясняли, что очень важно помнить, что медработник находится на передовой, он более всех имеет контактов с зараженными ковидной инфекциями, работает на износ, на пределе человеческих возможностей без сна, в постоянном стрессе, и в какой то момент иммунная система врача-человека просто не выдерживает и надламывается.

Наши врачи, как и во всем мире, впервые столкнулись с новой короновирусной инфекцией, и так же как все на начальном этапе даже не предполагали степень опасности и коварства КОВИД-19. И надо помнить, что по своим лечебным специальностям (терапевты, педиатры), не были заточены на тонкости противоэпидемических мероприятий. Все это наши доктора осваивали " в поле" в бою с КОВИД-19.

Еще месяц назад мы специально расспрашивали эпидемиологов из первой группы врачей Роспотребнадзора РФ, побывавших в горячих точках эпидемий во всем мире, как им удается выжить, не заразиться. По их словам, в этой ситуации очень важен навык, школа, обученность. В самом начале обучения в ВУЗе у них проводится специальный курс, за который человек должен довести навык до совершенства, навык безопасного снятия СИЗ должен врасти в кожу, в мозг специалиста –медика, а на это требуется время.

И поэтому мы были рады услышать в первый же день прилета медицинского десанта военных и гражданских российских врачей, что одной из главных задач для себя они ставят - обезопасить наших медиков. Россияне работают в Кыргызстане уже неделю и мы еще раз возвращаемся к этой теме.

По словам руководителя группы российских врачей Евгения Кустова, важно обезопасить врачей в лечебных учреждениях по месту их работы, и продолжать усиленную информационную компанию о необходимости соблюдения мер безопасности (ношение масок и соблюдении дистанции), поскольку вирус КОВИД еще продолжает распространятся в стране.

- В каждом лечебном учреждении где мы работаем в Кыргызстане, мы стараемся отстроить систему противоэпидемических мероприятий для того, чтобы обезопасить врачей. Это разделение зон, потоков движения пациентов и материальных ценностей, правильная работа шлюзов на вход и выход сотрудников, где они снимают с себя средства индивидуальной защиты.

У вас в больницах все это есть, мы просто совместно, основываясь и на нашем опыте делаем эту работу более эффективной, - сказал он.

Что это решит?

- Соблюдение этих мер сводит риск заражения медицинских сотрудников, работающих в красной зоне, практически к нулю.

Но при этом остается риск заражения в бытовых условиях?

- Да, и в этой ситуации важна культура населения, массированная работа СМИ, волонтеров, всех граждан по разъяснению важности соблюдения мер безопасности, создания барьера для вируса. Это проявление элементарного уважения к врачам.


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URL: https://www.vb.kg/390674
Теги:
Россия, Кыргызстан, медики, Помощь, маски
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