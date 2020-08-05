"Изюминка" сезона: и грипп, и COVID

Помогут ли в борьбе с коронавирусом прививки от пневмококка и гриппа?

В преддверии осени, когда начинается прививочная кампания от гриппа, люди звонят в "Вечерку" и спрашивают, поможет ли прививка от гриппа хоть насколько–то снизить риск заражения новым коронавирусом или уменьшить угрозу опасных осложнений?

- Однозначный ответ дается на сайте Всемирной организации здравоохранения: исследования показывают, что вакцинация от гриппа никак не действует на восприимчивость к SARS–CoV–2. Но прививка в любом случае не помешает. Грипп ведь тоже никто не отменял, он коварен осложнениями. А большинство больничных палат и других медицинских ресурсов отданы под борьбу с COVID, - сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

Тем более, как заявила ВОЗ, осенью и зимой к нам "придут" новые штаммы гриппа, прививки от них в Кыргызстане еще не делали. Поэтому вирусологи говорят, чтобы не заболеть в гриппозный сезон, важно вовремя вакцинироваться. Люди больше будут находиться в помещении, изменятся климатические условия, что повлияет на уровень заболеваемости гриппом. "Изюминкой" этого осенне– зимнего сезона будет и ситуация с новой коранавирусной инфекцией. Оба возбудителя могут проявляться у пациентов одновременно. Течение двух инфекций значительно утяжелит состояние больных, потому что и грипп, и COVID влияют на верхние дыхательные пути и состояние легких.

Что касается прививки от пневмококка, то сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В "мирное" время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями. Но существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.